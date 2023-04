Dieu, après la peur

"Nous ne devrions avoir qu'une seule crainte, qu'un seul souci : faire passer le plus possible dans notre vie le don et le pardon dont nous vivons. " Le don de crainte de Dieu fait partie de ces faux-amis qu'il convient d'analyser avec patience. Ce don du Saint-Esprit ne signifie pas avoir peur de Dieu. Il doit se lire dans l'optique de la Bonne Nouvelle. Mais la crainte n'en dit pas moins quelque chose de l'exigence de la vie de foi, de la violence des surgissements de Dieu au coeur de notre vie. Avec son talent habituel, Martin Steffens part à la quête de cette salutaire crainte. En retirant nos sandales à l'approche de Dieu, en nous laissant désarmer par lui, nous n'ajoutons rien à la grandeur de Dieu. Mains nues et paumes ouvertes, nous nous disposons seulement à recevoir de lui notre vie tout entière.