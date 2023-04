Git. Maîtrisez la gestion de vos versions (concepts, utilisation et cas pratiques), 4e édition

Ce livre s'adresse principalement aux développeurs et aux chefs de projet mais également aux professionnels appelés à modifier des codes sources (graphiste, webdesigner, etc.). Le livre présente tout d'abord l'historique des solutions de gestion de versions et leur intérêt. Il permet ensuite au lecteur d'installer et de configurer Git puis de l'utiliser tout au long de cinq chapitres progressifs (fonctionnement des branches, partage d'un dépôt, outils internes...). Un chapitre permet au lecteur de bien appréhender git-flow, une méthode pour gérer efficacement les différentes versions d'un projet en entreprise. Deux chapitres présentent la gestion de versions de manière très pragmatique en utilisant deux scénarios mettant en oeuvre des développeurs. Le premier scénario reprend les bases de l'utilisation de Git et montre l'utilisation des principales commandes dans des cas quasi-réels. Le deuxième scénario met en scène une équipe de développeurs : de l'installation de GitLab, jusqu'à une utilisation de la méthode git-flow par l'équipe. Ce chapitre détaille les principales étapes par lesquelles l'équipe doit passer pour versionner un projet existant. Un chapitre présente une liste d'alias et de commandes prêtes à l'emploi, fruit d'années de pratique de Git de l'auteur, afin que le lecteur utilise Git plus efficacement et puisse obtenir des solutions de problèmes communs. Le dernier chapitre présente un cas réel d'intégration continue 100% Git dans le cadre d'un développement web avec le framework Django. En annexe, un aide-mémoire permet de visualiser rapidement les principales commandes et leurs principales options. Une présentation de la plateforme GitHub et des changements qu'elle apporte dans la collaboration entre développeurs est également proposée par l'auteur.