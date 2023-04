Matomo. L'outil de web analytics libre et éthique

Matomo, anciennement Piwik, est une solution de web analytics alternative à Google Analytics. Gratuit et open source, elle vous permet de disposer d'une solution performante pour analyser le trafic de votre site Internet. Ecrit par deux experts du sujet, ce livre a pour finalité de vous aider à prendre en main Matomo. Il est dédié à tout utilisateur de la solution, aux administrateurs système, développeurs devant intervenir sur la mise en place de l'outil ainsi qu'aux formateurs afin de leur permettre de monter rapidement en compétences pour diffuser leur connaissances et pallier un manque d'informations sur le sujet. Cet ouvrage constitue un véritable guide, complet et pragmatique, pour découvrir et exploiter au mieux Matomo.