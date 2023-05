Tu ne seras pas ma fille

"D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais voulu être mère. Cette conviction a toujours été ancrée au plus profond de mon être. A l'inverse de ces femmes qui ont la certitude, dès leur plus jeune âge, qu'elles donneront un jour la vie, j'ai très tôt su que je n'aurais jamais cette envie. Une position difficile à assumer quand on constate à quel point ce mantra est bourré dans le crâne de toutes les petites filles du monde - "Tu seras mère, ma fille"". Le témoignage bouleversant d'Ali Leonardi secoue nos plus intimes convictions. C'est au long de son douloureux parcours que la jeune femme cherche les raisons de l'impensable : celui d'une mère qui "abandonne" . Comment peut-on en venir à renoncer à ses droits parentaux ? Quel est ce prétendu instinct maternel que l'on exige des femmes dès leur plus jeune âge ? Ne pas le ressentir est une source d'infamie. Ce livre lève le voile sur un tabou absolu. Ali Leonardi a aujourd'hui 24 ans et vit à Strasbourg. Après avoir été journaliste pour "Les Maternelles" sur France 5, Mathieu Habasque a rejoint la rédaction de Konbini.