Les dragons de Nalsara Tome 4 : Au coeur de la tempête

Tandis que les enfants rejoignent Nalsara, une étrange tempête éclate... Après avoir assisté au jubilé du roi, il est temps pour Cham et Nyne de quitter Nalsara. Alors qu'ils sont en pleine mer, le ciel se fait soudain menaçant. Une étrange tempête éclate... une tempête qui n'est pas naturelle ! Serait-ce la Strige qui vient se venger de n'avoir pu enlever le roi ? Tandis que la tempête fait rage, le navire se stabilise, et ses occupants, incrédules, découvrent que les élusims viennent de les sauver du naufrage. Parmi eux, Vag, que Nyne retrouve avec bonheur. La créature marine a une mission : guider les enfants vers un château entouré de brume, le château Roc, où quelqu'un doit leur remettre quelque chose... Là, ils rencontrent un étrange bonhomme aux pieds palmés, un nycampe nommé Otéron, qui leur donne un livre de la part d'une mystérieuse femme. Un livre dont les pages sont blanches, et le titre illisible ! Lorsque le navire quitte le halo de brume, tous les voyageurs, exceptés Cham et Nyne, ont oublié l'aventure qu'ils viennent de vivre ! De retour chez eux, les enfants pensent enfin à observer l'ouvrage avec le miroir que messire Damian a offert à Nyne, et ils parviennent à en décrypter le titre : Le livre des secrets.