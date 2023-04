Qui est vraiment Ai Weiwei ? Pour la première fois, l'artiste contemporain reconnu dans le monde entier et dissident chinois engagé contre la répression se raconte dans ces mémoires fulgurants, de sa jeunesse dans les camps de travail du goulag chinois avec son père Ai Qing, grand poète rejeté par Mao, à son exil en Europe. Comment sa jeunesse et sa vie dans un régime totalitaire lui ont-elles fait prendre conscience de la puissance révolutionnaire de l'art ? Il revient sur les provocations qui lui vaudront d'être emprisonné et sur la permanence de son combat contre les autorités de son pays. 1000 ans de joies et de peines offre le récit d'un destin hors norme, un regard sans concession pour comprendre les différentes forces qui ont façonné la Chine moderne et un vibrant plaidoyer en faveur de la liberté d'expression. L'autobiographie de la star de l'art contemporain chinois est un témoignage effarant sur le rôle d'un artiste dans une dictature. Le Monde. Un texte bouleversant. L'Obs. Traduit de l'anglais et du chinois par Louis Vincenolles.