Pendant des siècles, la sexualité féminine fut considérée comme un sujet tabou, abordée du seul point de vue de la reproduction. Au cours des dernières décennies, l'accès à la contraception, la mise en place des lois sur l'IVG, la montée en puissance des mouvements féministes ont favorisé la libération sexuelle chez la femme et la prise en compte de son plaisir. Néanmoins, les recherches sur ce fameux plaisir n'en sont encore qu'à leurs balbutiements. Les femmes manquent toujours cruellement d'informations. Afin de répondre aux questions que lui posaient régulièrement ses patientes en consultation, le docteur Céline Causse a décidé de fournir aux femmes (mais aussi aux hommes) un manuel pratique et exhaustif sur la sexualité, facile d'accès et pas seulement destiné aux spécialistes. La sexualité féminine dans tous ses ébats s'adresse au public le plus large : de la jeune femme qui découvre sa sexualité, à la trentenaire qui souhaite enrichir son répertoire, jusqu'à la femme plus âgée qui désire conserver une sexualité épanouie. Céline Causse est psychiatre, psychanalyste et sexologue à Paris. Elle consulte en cabinet libéral. Elle a déjà publié plusieurs ouvrages dont L'hyperactivité de l'enfant aux éditions Alpen et La sexualité masculine dans tous ses ébats (Fayard, 2023).