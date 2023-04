L'homme coupable. La faute et l'Occident

Pourquoi l'obsessionnel a-t-il la souillure en horreur ? Pourquoi le mélancolique recherche-t-il avec acharnement un châtiment rédempteur ? Lorsque les conduites humaines traduisent la souffrance et le désarroi de la personne, confrontée, dans l'angoisse et la solitude, à la désorganisation de son être, à l'étrangeté de son monde intérieur, à la perte de ses repères fondamentaux, il ne suffit pas, pour les comprendre, de les rattacher aux seules péripéties de l'histoire personnelle ; il faut aussi les situer dans le réseau plus vaste des significations culturelles, qui jouent un rôle déterminant dans la formation de la personnalité. Ainsi Evelyne Pewzner s'emploie-t-elle à montrer de quelle manière, en Occident, le christianisme, intimement lié au problème du mal, laisse en chacun de nous une empreinte durable et modèle l'expression de toute détresse. Cette nouvelle édition a été mise à jour et actualisée.