Vive le Club Sandwich !

Glissez des garnitures très gourmandes entre 3 tranches de pain, arrosez d'un peu de sauce... et vous obtenez un délicieux club sandwich à décliner à l'infini ! Découvrez 40 recettes simples et rapides : des grands classiques (bacon-laitue-tomate, à l'américaine avec du pastrami, au saumon fumé, à la méditerranéenne...) aux plus originales (à l'indienne, en version sucrée-salée, façon rainbow cake, ou encore façon palace...). Un snack idéal à emporter ou pour un repas express !