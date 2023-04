Sortilèges de pleine conscience. Rituels magiques pour apporter la paix et la positivité dans votre vie

Rituels magiques pour apporter la paix et la positivité dans votre vie Une approche claire et accessible de ce qu'est la pleine conscience : pratique qui consiste à prêter attention au moment présent, à ses propres pensées, sensations physiques et émotions. Une grande variété de sorts qui couvrent des domaines clés de la vie, à travers 6 grandes thématiques : santé et guérison, amour et relations, richesse et chance, travail et prise de décision, protection et bouquet de sortilèges. 170 sorts à réaliser au quotidien, tels que : guérir le corps, améliorer l'estime de soi, soulager un coeur brisé, obtenir l'emploi rêvé, prendre des décisions, améliorer les relations et nettoyer les énergies négatives, ainsi que comment se détendre, méditer et analyser les rêves.