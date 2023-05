Ulysse et le cheval de Troie

Fou amoureux d'Hélène, l'épouse du roi Ménélas, le prince Pâris l'enlève et déclenche la guerre. Après dix ans de combats acharnés entre Grecs et Troyens, Ulysse, roi d'Ithaque combattant aux côtés des Grecs, a l'idée de construire un immense cheval, dans lequel se cachent des soldats grecs. Grâce à cette ruse, ils pénètrent dans la ville de Troie et s'en emparent. La guerre s'achève, et Ulysse peut enfin rentrer chez lui, retrouver sa femme, Pénélope, et son fils, Télémaque. Un récit mythologique à hauteur d'enfants L'une des plus célèbres histoires de l'"Odyssée", ici accessible aux enfants dès 6 ans. L'occasion pour eux de découvrir cette grande oeuvre littéraire, et cela dès le plus jeune âge. Une collection de beaux albums à petit prix "Mon coffre à histoires" est une collection d'albums aux thématiques riches et variées, à prix mini.