Les animaux de la ferme. Autocollans en cascade

Les jeunes enfants adorent les autocollants : cette série ne manquera pas de leur plaire. Autocollants réutilisables. Stimule la créativité et l'imagination des enfants. Grâce à quatre pages d'autocollants, les enfants peuvent créer 22 animaux tout à fait uniques. Pour les aider, la forme de base de l'animal est illustrée sur la page et l'animal complet apparaît tout en haut. Mais pourquoi ne pas s'amuser un peu et utiliser les autocollants comme bon te semble pour créer tes propres créatures ! Quelques exemples farfelus sont également proposés au milieu du livre. Envie de modifier ta créature ? Pas de problème, les autocollants sont réutilisables !