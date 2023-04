Les jeux du brevet histoire

Un jeu de cartes pédagogique avec plusieurs niveaux de difficulté pour réviser son histoire et réussir son brevet tout en s'amusant ! Un jeu de sept familles qui rassemble des personnages, événements, lieux ou encore monuments en sept grandes périodes historiques, étudiées durant l'année de Troisième. Tout pour mettre au défi ses camarades et réviser à plusieurs, entre amis ou en famille. Plusieurs variantes de jeu sont proposées pour acquérir des repères chronologiques (timeline d'événements, etc.).