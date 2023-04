Pâtisserie. Leçons en pas à pas

Philippe Urracca et Cécile Coulier ont souhaité proposer LE livre de référence de la pâtisserie française, réalisé par l'excellence de la pâtisserie : les Meilleurs Ouvriers de France Pâtissier Confiseur (distinction suprême de la pâtisserie, l'équivalent de l'Académie Française...). L'occasion pour ces professionnels de renom de transmettre et de partager collectivement leur savoir, de manière écrite et pédagogique, à l'intention du grand public. Complet et extrêmement précis sur les recettes et les tours de main tout en étant accessible et actuel, cet ouvrage a pour but de transmettre à tous la spécificité, la créativité et l'excellence de la pâtisserie française. Tout pâtissier, amateur ou professionnel débutant, trouvera pour chaque recette emblématique de la pâtisserie française, LA recette "qui fonctionne", avec les explications, les conseils et les astuces de ces grands professionnels que sont les MOF pâtissiers.