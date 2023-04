Mon jardin extraordinaire

Dans mon jardin, il y a des arbres, des fleurs, des fruits, des lagons, des animaux, des étoiles, des planètes... Sauf que quelqu'un a touché à mon jardin ! Comment faire pour le protéger ? Une porte d'entrée vers l'écologie Au fil de sa lecture, le lecteur est amené en douceur vers une prise de conscience écologique. Au fil des pages, défile les espèces d'arbres, de fleurs, d'animaux. Mais aussi les changements météorologiques, les planètes, les étoiles et la diversité des êtres humains. Après avoir contemplé la richesse de la biodiversité, il comprend la nécessité de prendre soin de la planète. Un apport documentaire qui enrichit le vocabulaire de l'enfant. Une poésie engagée Un album poétique qui compare la Terre à un jardin. Le texte est accompagné par des illustrations chatoyantes, qui émerveillent et redonnent de l'espoir, puisque le lecteur voit qu'il est possible de protéger notre jardin.