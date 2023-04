Grand bloc trompe-l'oeil. Tome 2

Ne vous fiez pas aux apparences, et changez l'histoire de ces scènes et de ces personnages Disney ! Suivez le code couleur pour découvrir un tableau inédit : Pinocchio se cache peut-être derrière Gepetto, mais qui se dissimule derrière Aurore, Stitch ou encore Mowgli ? Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer grâce à ces 100 coloriages inédits dédiés aux films d'animation Disney et Disney Pixar, façon trompe-l'oeil.