From the Red Fog Tome 5

Quand Miranda a disparu sans qu'il ne puisse lui faire ses adieux, Ruwanda a perdu l'unique personne qu'il aimait en ce monde. L'assassin qui sommeillait en lui s'est alors éteint en même temps que sa mère, ne laissant qu'une coquille vide, menant dès lors une vie dénuée de sens. Des années plus tard, une série de meurtres secoue Londres. En apprenant la nouvelle, Ruwanda sent quelque chose se réveiller en lui... Mosae Nohara, le dessinateur du manga BEM, exprime tout son talent pour le genre horrifique dans From the Red Fog, un manga aussi angoissant que captivant. Il nous transporte dans l'Angleterre du XIXe siècle au travers du jeune Ruwanda. Le mangaka met en scène une relation toxique entre une mère et son fils. Tiraillé entre l'amour et la haine, ce garçon se transforme peu à peu en une figure inquiétante, et même terrifiante. Ignorant tout du monde qui l'entoure, cet enfant, n'ayant connu que l'enfermement, commet des actes atroces quand il arrive dans le monde des vivants. Sans doute parce qu'il ne connaît que la mort, la noirceur et la solitude.