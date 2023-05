Qui suis-je ? Corps, sexe, relations, identité : toutes les réponses à tes questions !

Corps, sexualité, consentement, relations familiales, amicales et amoureuses, la santé mentale, l'identité de genre, orientations sexuelles... Les ados sont confrontés à ces notions tous les jours sur les réseaux sociaux, mais ont-ils vraiment les réponses ? Voici le guide hyper complet pour accompagner les ados à traverser la puberté et à grandir en toute sérénité et sans tabou vers l'âge adulte. Avec une approche ludique, inclusive et bienveillante, ce livre répond à toutes les questions des ados et des jeunes adultes : Quid des règles, du syndrome prémenstruel, maladies gynéco ? Je me masturbe, c'est ok ? La première fois, c'est cool ? Le consentement ? Les violences, on en parle ? Et le porno ? Les IST, la contraception, la grossesse ? Comment faire son coming-out ? Le racisme ? Le genre ? Ce guide est illustré avec des dessins et des schémas par La Renarde Bouclée. Il comporte de nombreux jeux à faire seul ou à plusieurs : info/intox, quiz, "lettre à", dessin... Un jeu de cartes sexo (adapté aux ados) est aussi inclus pour découvrir le corps et la sexualité avec bienveillance.