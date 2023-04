Les âneries de Bel’Ane. Histoires vécues au sein d’un élevage d’ânes

Belles, drôles, insolites, émouvantes ou tristes, les âneries de Bel'Ane sont toutes des histoires vraies, vécues au sein d'un élevage d'ânes miniatures, Bel'Ane. La lecture de ce livre va vous captiver, vous faire rire ou vous faire pleurer, mais surtout vous apprendre à mieux connaître les ânes et le monde de l'élevage. Vous allez découvrir que ces longues oreilles sont des animaux attendrissants, sensibles, hyperattachants et hyperintelligents qui méritent admiration et respect.