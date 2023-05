Puissance et impuissance du nombre

Les nombres naturels sont nés d'un besoin statistique appelé dénombrement. Le XIXe siècle est celui de la première vague de données numériques diversifiées destinées à l'étude des populations. Le XXe siècle a vu le développement de la quantification dans toutes les disciplines scientifiques. Les nombres ont ainsi acquis une capacité de représenter et d'aider à la résolution de problèmes de toutes sortes, ce que l'on peut qualifier de puissance, non sans connaître de nombreux échecs qui font parfois croire à leur impuissance. Cet ouvrage a pour objectif d'en témoigner par quelques exemples. Les nombres naturels sont nés d'un besoin statistique appelé dénombrement. Le XIXe siècle est celui de la première vague de données numériques diversifiées destinées à l'étude des populations. Le XXe siècle a vu le développement de la quantification dans toutes les disciplines scientifiques. Les nombres ont ainsi acquis une capacité de représenter et d'aider à la résolution de problèmes de toutes sortes, ce que l'on peut qualifier de puissance, non sans connaître de nombreux échecs qui font parfois croire à leur impuissance. Cet ouvrage a pour objectif d'en témoigner par quelques exemples.