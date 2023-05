Les dictées de l'école

Les dictées sont mises en scène selon le rythme naturel et ancestral de l'année scolaire d'antan : ainsi, par de belles lectures, on chemine des vendanges, des semailles et de la cueillette des champignons de l'automne, aux frimas et aux glissades de l'hiver, au réveil de la forêt et des premiers gazouillis des oisillons au printemps avant de retrouver les chaleurs estivales.