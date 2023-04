Mystère dans la taupinière. Edition

Après le succès de La moumoute du mammouth Helmouth, Val Reiyel nous offre un nouvel album drôle et décalé ! Comme chaque jour, Top la Taupe se promène tranquillement dans ses galeries, sous terre. Là, elle tombe nez à nez avec une tête de souris à l'envers, qui observe sa maison. Puis, une tête de lapin et de cochon et toute une farandole d'animaux qui contemplent son chez elle. Bien décidée à comprendre ce qui leur arrive, elle monte à la surface. Un petit singe espiègle va l'aider à résoudre ce mystère...