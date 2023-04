Histoire de l'art. Théories, méthodes et outils, 2e édition

Dans le cadre d'une histoire de l'art comparée, ce manuel examine successivement les relations entre l'histoire de l'art et son historicité, l'esthétique, les études anthropologiques, la sémiologie, l'approche formaliste des oeuvres, la philosophie du langage. Sont abordées également les relations qui peuvent se nouer avec la psychanalyse, celles qui mettent en jeu les rapports entre la politique et l'Art, ou encore la manière dont la sociologie de l'art contribue à redéfinir les contours d'une histoire sociale de l'art. Enfin, sont examinées les questions de la classification des arts, des procédures d'appréhension des oeuvres, de la définition de l'Art et des modalités de coopération des disciplines impliquées. Cette deuxième édition comporte un nouveau chapitre qui traite des questions qui lient oeuvres d'art, perception et empathie, ce dernier mécanisme éclairant de manière nouvelle les problématiques inhérentes à l'histoire de l'art. A partir d'une approche résolument "indisciplinée" de ce qu'il est convenu d'appeler Art, cet ouvrage permet aux étudiants de disposer d'un outil de clarification de l'objet de l'histoire de l'art et d'approfondissement de ses méthodes.