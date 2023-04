Pourquoi ? Aider les parents à répondre aux grandes questions des enfants de 4 à 7 ans

"... Pourquoi est-ce que certaines personnes sont toujours joyeuses, et d'autres, toujours tristes et en colère ? Qu'est-ce qui empêche les méchants de devenir gentils ? Pourquoi est-il si important de rendre les bébés heureux ? de recevoir des câlins ? de rire ? d'aller à l'école ? de lire des livres ? Comment consoler les gens qu'on aime ? etc". La plupart des parents sont fort démunis quand il s'agit d'aborder des notions un peu complexes avec leurs enfants. Initier les enfants à ces découvertes permettrait pourtant de les sensibiliser à ce qu'ils ressentent, de leur donner confiance en eux, et les aiderait à se représenter les chemins de leur épanouissement.