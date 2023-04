Diagnostic

Inspiré d'une célèbre rubrique du NY Times et d'une série Netflix, cet ouvrage regroupe plus de cinquante énigmes médicales difficiles à résoudre. Les histoires recueillies par Lisa Sanders, médecin interniste et conseillère technique de la série Dr House, sont toutes plus étranges les unes que les autres : une adolescente de 16 ans vomit tout ce qu'elle mange et boit depuis deux ans ; un garçon de 7 ans souffre depuis plusieurs mois d'attaques cérébrales à répétition, jusqu'à seize par jour ; une jeune femme voit une légère éruption cutanée sur le dos de ses mains se répandre sur tout son corps sous forme de traces de fouet... Complexe, captivant et plein de rebondissements, Diagnosic met le lecteur à la place du médecin, lui fait voir ce qu'il voit, ressentir la même inquiétude et éprouver le frisson lorsque l'énigme est enfin résolue !