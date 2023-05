Les grandes merveilles d'Italie

Ces monuments exceptionnels racontent toujours des histoires extraordinaires et sont à la fois les symboles et les témoins de chaque culture, de chaque civilisation. L'Italie a une particularité qui de tout temps a attiré les voyageurs, fascinés par sa beauté : l'art et la culture y sont partout présents, ou plutôt omniprésents, au quotidien et sur tout le territoire, dans chaque région, dans chaque ville ou village, au détour d'une colline, d'une terrasse, d'un bord de mer ou d'un feu rouge, d'une ruelle ou d'une ligne de métro. L'identité italienne est nourrie de cette beauté et sa culture en est l'expression.Cet ouvrage est un vibrant hommage à ces oeuvres d'art universelles, monuments-symboles, icônes de l'art, de l'architecture et de la culture, qui constitue une part fondamentale du patrimoine de l'humanité.