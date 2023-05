L'Amoureux. Partie 1

Réédition Lui a vingt-cinq ans lorsqu'il rencontre ce jeune lycéen de dix-sept qui met son coeur et sa vie à l'envers. Issu d'une lignée d'aristocrates, Lui appartient à sa famille, son patrimoine et ses obligations. Leur rencontre dans l'Eurostar est le point de départ d'une histoire d'amour intense, tendre, passionnelle, et impossible. Pourtant, la force du destin, celle des sentiments et de la volonté, peut parfois tout vouloir.