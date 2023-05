Blockchain, NFT et Métaverse. Démythification, usages et potentiels

Ce livre est destiné aux créateurs, chefs de projets, développeurs, bâtisseurs du numérique et du monde réel. Loin de la réputation sulfureuse du Bitcoin, il rappelle les fondamentaux de la blockchain, ses innovations de ces dernières années, les mécanismes de stabilisation des cryptomonnaies et l'ouverture observée des cas d'usages. Il explique l'évolution du paysage juridique et fiscal présent et à venir ainsi que les motivations des banques centrales à créer leur cryptomonnaie : les CBDC. Vous apprenez comment utiliser la blockchain, mais surtout comment y prendre part. Les NFTs, ces actifs digitaux obscurs qui ont fait grand bruit, sont décryptés. Les contraintes et les potentiels sont révélés de manière concise et précise. Vous disposerez d'une boîte à outils pour créer votre stratégie d'émission de NFT et la réaliser. Le métaverse est décortiqué entre la position des géants du web qui veulent assurer l'avenir de leur entreprise et l'approche ouverte et dynamique de la communauté crypto, en quête d'un plus juste partage des richesses. Les auteurs analysent les forces en puissance, une couche industrielle à la fois, les vrais enjeux et facteurs de changement. Vous serez aiguillé sur le matériel à choisir pour entrer dans le métaverse, la plateforme à privilégier, l'équipe avec laquelle réaliser vos projets. Ce livre offre les clés pour définir et appliquer sa stratégie vers le métaverse, en tirant avantage des expériences récentes. Voulez-vous contribuer à la création du remplaçant d'internet et entrer dans l'économie des créateurs ? Ce livre est pour vous.