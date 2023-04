Walden ou la Vie dans les bois

" Je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans hâte. Vivre intensément, et sucer toute la moelle de la vie. Mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie pour ne pas découvrir, à l'heure de ma mort, que je n'avais pas vécu. " Walden. Nom mythique qui charrie avec lui tout un imaginaire : le Nouveau Monde et sa vie sauvage, exaltée, régénérante. Concord, Massachussetts, une cabane, des pins au bord d'un étang, le Transcendental Club, Emerson et le Rousseau américain : Henry David Thoreau. Un texte qui sonne comme une rupture, celle d'avec la société telle qu'elle va (ou plutôt ne va pas). Ce livre, qui retrace les deux ans, deux mois et deux jours que Thoreau passa dans une cabane dans les bois, au bord de l'étang de Walden, n'est pourtant pas le livre d'un ermite. Ni essai ni journal, il relève plutôt du pamphlet : le contact avec la vie sauvage s'y dévoile comme une ressource politique privilégiée de subversion, de progressisme et de libération. Walden exalte le retrait du monde comme geste politique : se retirer du monde pour renouer, à distance de la loi commune et des valeurs en vigueur dans une société donnée, avec le coeur de l'âme humaine. Se retirer pour oser dénoncer, désobéir et, ce faisant, fonder un socle sain à la démocratie.