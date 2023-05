Qui n'a pas eu un jour la tentation de changer de vie ? Combien ont osé franchir le pas ? Juliette, vingt-neuf ans, journaliste parisienne, élève seule son fils, Aurélien, et sa jeune soeur de quinze ans, Alice. Quand elle se fait licencier, elle décide de retourner vivre dans le Gers, où elle retrouve sa meilleure amie d'enfance et le souvenir de leurs étés. Ensemble, elles montent l'agence Changer tout pour aider ceux qui, comme elles, souhaitent repartir de zéro et réaliser leurs rêves.C'est une autre vie qui commence alors, rythmée par les querelles de clocher, l'humour gascon et la rencontre avec des clients aussi cocasses que touchants...Une véritable aventure humaine, au cours de laquelle Juliette va apprendre qu'il est toujours possible d'oser le bonheur.Un roman tendre et lumineux où il fait bon réinventer sa vie !