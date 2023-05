L'Affaire XYZ. Quand Talleyrand provoqua une guerre entre la France et les Etats-Unis

L'affaire à l'origine de l'unique guerre entre la France et les Etats-Unis L'affaire XYZ reste un mystère. Une histoire méconnue. Presque oubliée. Vingt ans après la guerre d'Indépendance, la France et les Etats-Unis sont au bord de la rupture. Pour apaiser les relations, le nouveau président américain, John Adams, dépêche trois émissaires à Paris. Approchés par plusieurs agents doubles, ils sont l'objet d'étranges manigances. Entre demandes de pots-de-vin et menaces de rétorsion, ils découvrent la face cachée d'un ministre vénal et ambitieux : Talleyrand. A la croisée de la machination politique, du complot diplomatique et de la tentative d'extorsion, l'affaire XYZ provoque un gigantesque scandale et déclenche le seul conflit armé entre la France et les Etats-Unis. Dans ce récit captivant nourri de nombreuses archives, Guillaume Debré nous plonge dans les arcanes d'une intrigue qui va laisser une trace indélébile sur les relations entre les deux pays. Directeur adjoint de la rédaction de TF1, Guillaume Debré a vécu seize années aux Etats-Unis. Journaliste pour la chaîne CNN puis correspondant à Washington, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la politique et sur l'histoire américaine, notamment L'Affaire La Fayette (Robert Laffont, 2018).