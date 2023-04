Corvette 70 ans. La plus sportive des américaines

Livre officiel incluant la Corvette Stingray La Chevrolet Corvette fait partie des voitures américaines les plus influentes et emblématiques de l'histoire, et elle porte depuis soixante-dix ans l'habit de "la" voiture de sport des Etats-Unis. Les modèles présentés incluent la Corvette 1953 par laquelle tout a commencé ; le V8 à injection de 1957 et l'amélioration des performances qu'il a entraînée ; les prototypes d'étude et de style comme les SS 1957, CERV I et Mako Shark II ; le célèbre coupé 1963 à lunette arrière en deux parties ; la première C3 et son style révolutionnaire ; les puissantes Callaway double turbo et ZR1 ; la C5 1997 de classe internationale ; les ultrapuissantes Z06 et ZR1 ; la C8 à moteur central ; les machines de course d'endurance, et bien d'autres encore. Réalisé en collaboration avec General Motors, ce livre officiel met en lumière les coulisses des études techniques et de style qui ont débouché sur les Chevrolet les plus célèbres. En apportant une perspective inédite sur une légende de l'automobile, Corvette 70 ans satisfait tous les amateurs.