Pharmakon Jazz Tango Tome 7 : Empreintes et jeux d'ombres

Ellen, pharmacienne forensique américaine, bénéficie d'un financement pour étudier les méthodes de traçage des dérivés amphétaminiques et leurs applications sur des saisies réalisées au Moyen-Orient. Elle est invitée par le professeur Mekal à Ankara pour travailler avec son assistante, Yasemin. Hélas, Ellen s'y rend en juillet 2016 et est arrêtée lors du coup d'Etat raté du 16 juillet. Emprisonnée pour espionnage, elle est libérée et va tenter de sauver son amie Yasemin. Mais de nombreuses personnes semblent s'intéresser à leurs travaux. Entre services secrets turcs, saoudiens et iraniens, Ellen ne sait plus très bien à qui faire confiance. Le professeur Mekal a disparu, et maintenant Ellen sait qui utilise les amphétamines, mais va-t-on la laisser le dire ? Par analogie avec la toxicité retardée des médicaments, les conséquences de nos actes passés ne sont pas toujours visibles à court terme, mais elles peuvent apparaitre avec le temps, le changement de mentalité ou la volonté perverse d'une personne malveillante... Une inspectrice de la CIA interroge Ellen sur ses actes passés en y voyant des manoeuvres touchant à la diffusion d'informations sensibles ou touchant à l'espionnage. Que peut-on répondre quand on sait que ses actes étaient parfois limites et qu'ils peuvent être mal interprétés ? Accusée de mensonges, Ellen va devoir se défendre bec et ongles...