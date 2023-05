Aborder l'éducation à la sexualité aux cycles 1, 2 et 3

L'éducation à la sexualité est un domaine transversal des programmes, bien plus large, qui doit permettre de faire de la prévention contre tous types de violences sexuelles, comme le rappelle la circulaire de rentrée 2022 : "Au-delà des actions de sensibilisation [... ], il est nécessaire de donner une réalité plus tangible et systématique à l'éducation à la sexualité vue comme l'apprentissage d'un comportement responsable dans le respect de soi et des autres. " Il s'agit donc d'aborder aussi les notions de sexisme, de stéréotypes de genre, de consentement, etc. Cet ouvrage propose d'apporter à la fois des informations théoriques simples et des réponses pratiques concrètes pour permettre aux enseignant(e)s de mettre en oeuvre sereinement l'éducation à la sexualité en classe de la maternelle au CM2. Les points forts - Un ouvrage pratique clés en main : des fiches de préparation complètes qui permettent de mettre en oeuvre facilement ses séances en classe. - Une bibliographie ciblée d'albums.