Les 5 libertés qui mènent à soi-même

Quelle route prendre pour cheminer dans la vie ? Quelle destination atteindre ? Comment ne pas se perdre ? Fort de ses propres expériences, Jorge Bucay nous propose des feuilles de route et une cartographie du terrain que nous allons traverser pour tracer notre voie, unique et singulière. Cette voie, c'est celle de la liberté, et l'auteur propose d'en découvrir les 5 accès : - Je m'accorde la liberté d'être là où je suis et qui je suis, au lieu de croire que je dois attendre de l'autre qu'il me dise où je devrais être et qui je devrais être. - Je m'accorde la liberté de ressentir ce que je ressens au lieu de ressentir ce que les autres ressentiraient à ma place. - Je m'accorde la liberté de penser ce que je pense et le droit de le dire si je le souhaite, ou de me taire si c'est ce qui me convient. - Je m'accorde la liberté de prendre les risques que je décide de prendre, à la seule condition d'accepter d'en payer le prix. - Je m'accorde la liberté de chercher à obtenir ce dont j'ai besoin au lieu d'attendre que quelqu'un m'en donne la permission. LE livre d'épanouissement personnel pour saisir tout le sens de la singularité humaine.