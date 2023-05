Simon va avoir une demi-sœur

Simon est à la fois content et inquiet, car son père va avoir un bébé. Il a déjà dû s'habituer à sa belle-mère et son fils Quentin. Heureusement, il peut se confier à sa maman, à Max et il y a les goûters chez mamie. L'histoire Simon est à la fois content et inquiet, car son père va avoir un bébé. Il a déjà dû s'habituer à sa belle-mère et son fils Quentin. Heureusement, il peut se confier à sa maman, à Max et il y a les goûters chez mamie. Le sujet Ce livre de Max et Lili parle de la difficulté pour un enfant à accepter les changements, la naissance d'un demi-frère ou d'une demi-soeur, et du besoin de savoir s'il gardera sa place dans cette famille recomposée. La réflexion Une histoire pour comprendre qu'il faut parler de ses peurs et de ses jalousies. Un enfant doit savoir que l'amour d'un parent ne cesse jamais, qu'une naissance est le signe de la vie qui continue et qu'il peut partager mille choses avec ce nouveau bébé.