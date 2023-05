L'aile d'or. Une étude sociologique du système familial chinois

Se marier, vendre du riz, fêter le nouvel An... Lin Yaohua, sociologue, nous raconte l'histoire fictive d'une famille pour expliquer ces traditions et le fonctionnement de la société chinosie. Un ouvrage de référence pour les sinologues et sociologues. D'abord publié en anglais en 1947, cet ouvrage romancé de l'anthropologue chinois Lin Yaohua (1910-2000) a marqué toute une génération de sinologues et de chercheurs. Non seulement c'est l'un des rares textes écrits par un autochtone sur le monde rural chinois avant l'arrivée du Parti communiste en 1949, mais il emploie aussi un moyen original - la fiction - pour dépeindre la structure sociale la plus fondamentale en Chine : son "système familial" . On y découvre que la notion chinoise de "famille - clan/lignage" , bien différente de la famille occidentale "nucléaire" , dépasse le seul groupe patrilinéaire et s'appuie fortement sur les femmes. L'histoire, centrée sur la relation entre deux beaux-frères - l'un étant marié avec la soeur de l'autre -, offre un exemple éclairant de cette paire primordiale qui a été au coeur de bien des travaux anthropologiques. Cet ouvrage disponible pour la première fois en français donne ainsi une image saisissante de la profondeur et de l'étendue des liens de parenté chinois, nous menant à questionner notre monde moderne désenchanté où la famille s'est réduite à peau de chagrin.