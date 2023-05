Mes 20 ans de Roland Garros

Laurent Luyat, journaliste sportif nous raconte son histoire avec Roland Garros : Le 25 mars 2003, le directeur des sports de France Télévisions Frédéric Chevit le convoque dans son bureau pour lui parler de Roland-Garros afin de lui annoncer sa nomination à la successions à Pierre Sled et Gérard Holtz qui présentaient cet événement. Laurent Luyat vous raconte les coulisses du tournoi et de la retransmission, les aléas du direct, les échanges avec les plus grands joueurs, notamment les trois fantastiques Nadal, Federer, Djokovic, les souvenirs avec tous nos consultants, les anecdotes et les grands matchs qui ont marqué l'histoire du tennis. Vingt ans de bonheur et de passion. Richement illustré notamment par des photos personnelles prises lors de rencontres et d'évènements vécus, ce livre vous transportera dans l'univers de cette magnifique quinzaine de tennis au sommet de la hiérarchie mondiale des tournois.