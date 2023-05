En 1956, partant de Djibouti en Territoire Français des Afars et des Issas, pour une mission spéciale au coeur de l'Ethiopie, Jean Quéguiner, officier de la Marine Nationale, marié à Emilienne et père de quatre garçons, accepte de prendre en charge un tout jeune enfant menacé de dénutrition dans un village de l'ethnie amhara. Parvenu à Djibouti avec son protecteur, l'enfant est embarqué sur une frégate qui le conduit jusqu'à Brest, port d'attache de Jean Quéguiner. Une année plus tard, celui-ci et son épouse adoptent l'enfant. Que va provoquer l'arrivée du petit Jean Abébé au sein de cette famille bourgeoise ? Comment le petit frère va-t-il vivre cette singularité dans les années 70, dans une ville de province ? Quelle sera la trajectoire de Jean ? Un roman à l'écriture extrêmement fine, qui décrit une situation absolument singulière mais dans laquelle chacune et chacun saura se retrouver tant Louis Grall touche à l'universel à travers ses mots.