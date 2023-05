Mondialisation et exclusions. Le défi de la sécurité globale

Comment lutter contre la mondialisation actuelle et ses dérives ? Quelles logiques ont-elles précipité la crise majeure, à la fois économique, sociale et environnementale, que nous vivons aujourd'hui ? Au croisement de l'économie et de la géopolitique, l'ouvrage s'efforce de mettre au jour les conditions et les enjeux de l'édification d'un modèle capable de relever le pressant défi de la sécurité globale, en analysant d'abord les contradictions d'un système économique et financier qui, depuis les années 1980, n'a cessé d'étendre sa domination.