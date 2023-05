Dans ces quinze récits Yvon Coquil raconte un monde qui fut le sien, une famille avec ses hauts et ses bas, ses fureurs et ses douleurs. Au carrefour du polar et du roman prolétarien, l'auteur donne de la voix à ce continent silencieux, celui des ouvriers des chantiers navals. Ti-Jean, Arsène Mandon, Abdel, les sapajous, tous rêvent que demain la vie commence. Enfin, mettre à bas les cadences infernales et ne plus perdre sa vie à la gagner.