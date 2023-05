Femmes du Japon. Puissance et secrets

Grand voyageur naturalisé japonais, Lafcadio Hearn nous donne un accès privilégié à la société japonaise du XIXe siècle. Il nous fait découvrir avec sensibilité et retenue des histoires de femmes japonaises, à travers des récits et des légendes. Qu'elles soient geishas, mères au foyer, courtisanes, danseuses, chanteuses, riches ou pauvres, ces Japonaises nous offrent une vision de la société nippone et nous font découvrir l'importance des valeurs d'honneur et de devoir, mais aussi d'arts et de divertissements et les passions qui les traversent. Edition illustrée par les plus grands maîtres de l'estampe.