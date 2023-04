Etre mère, c'est accueillir... , être mère, c'est se dire qu'on se couchera plus tard... , être mère, c'est ranger, ranger, ranger... , être mère, c'est n'être plus jamais seule dans ses pensées... Ce petit livre, qui se présente sous la forme d'une cinquantaine de chapitres très courts, décrit autant de manières d'être mère : parfois légers et parfois graves, sur le ton de la confidence ou celui du conseil pratique, à l'image de l'amour d'une mère pour ses enfants. Raphaëlle Simon, qui part de sa propre expérience et renvoie à l'expérience de chacun, témoigne des joies et des peines communes à toutes les mères, mais aussi d'une foi en Dieu communicative qui les transcende. Un livre qui s'adresse à toutes les mères, quelles que soient leurs racines ou leurs croyances.