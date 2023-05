Spidey et ses amis extraordinaires. 5 Minutes pour s'endormir

5 minutes de lecture chaque soir avant de s'endormir avec Spidey et ses amis extraordinaires ! Un recueil d'histoires pour le plus grand bonheur des petits et grands ! Découvrez 10 histoires aux textes concis et richement illustrés pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Un recueil à lire à son enfant pour l'accompagner au pays des rêves ou pour l'encourager au plaisir de la lecture autonome. Dès 4 ans. Contient les histoires : L'union fait la force ; La patience de la panthère ; Gare au hoquet ; Sandman refuse de partager ; Destruction de construction ; Le Bébé-Transformateur ; Mission gluante ; Visite chez Iron Man ; Le défilé d'Halloween ; Un Noël mouvementé.