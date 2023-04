Grossesses plurielles. Histoires de (futurs) parents

Pas toujours facile, de devenir parent(s). Pas facile du tout, même. Pourquoi ? Quand ? Comment ? Cette BD regroupe témoignages, parcours de vies et focus thématiques pour tenter de poser des mots sur ce que "mettre au monde" peut bien vouloir dire, dans la société d'aujourd'hui. Visites médicales, reprise du travail, congé parental, injonctions, déceptions ou immenses joies... Laissons ici la parole à celles et ceux qui, chaque jour, font un pas de plus sur le chemin de la parentalité. - Un récit chronologique qui questionne les parcours de grossesses, du désir d'enfant jusqu'à la fin du post-partum. - Des focus sur des points clés : le congé parental, la fausse couche précoce, les différents suivis médicaux... - Des témoignages thématiques qui jalonnent l'ouvrage pour donner la parole aux concerné·es : les parents et futurs parents.