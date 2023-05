Vivre la roue des saisons. Un guide de célébration humble et joyeux pour s'imprégner des saisons et se reconnecter

A des moments différents de nos vies, nous traversons l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Reconnaître en soi la saison que l'on vit, et s'inspirer de ce que la nature en fait pour se transformer : c'est l'essence de vivre la Roue des Saisons. A partir de la roue de la Wicca, la lectrice ou le lecteur est invité à expérimenter des actions simples et des rituels inspirés des saisons. Chaque fête de passage à un nouvel état de la nature a le pouvoir de réveiller notre baromètre interne de ce qui nous fait nous sentir bien (re)trouver de l'inspiration, s'analyser sans jugement. En nous aidant à reconnaître nos saisons intérieures, il invite à l'autonomie, pour traverser nos émotions. Les actions et rituels sont utilisés comme outils de passage vers nos épanouissements personnels. Cet ouvrage a été conçu dans une intention fondamentale d'éveiller ou nourrir en chacun de nous l'amour, la douceur, l'ancrage dans le moment présent, la vie, simplement par le médium des Saisons.