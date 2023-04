Alors on s'aime

Quand l'amour est un choix Sacha est une jeune mère célibataire qui a abandonné son rêve de devenir chanteuse pour s'occuper de son fils, jonglant entre son job de serveuse et de prof de piano. Alexis, lui, est chef d'entreprise dans le bâtiment et coureur de jupon à ses heures perdues. Le soir du Nouvel An, Sacha se laisse convaincre de remonter sur scène. Elle rencontre alors Alexis et le rapprochement est inévitable. Pourtant, Sacha s'enfuit lorsque sonnent les douze coups de minuit, sans laisser son numéro. Alexis, marqué par cette rencontre, va tout tenter pour la retrouver. De son côté, Sacha se prend à rêver d'une vie moins morose... Sacha s'autorisera-t-elle à être heureuse, malgré ses doutes et ses proches qui tentent de régenter sa vie ? Derrière sa façade de séducteur et de célibataire endurci, Alexis ne cache-t-il pas une profondeur qu'il a du mal à dévoiler ?