Guides Spirituels. Edition 2022

Nos guides influencent nos vies, que nous le sachions ou non. Lorsque nous sommes assis, en train de nous interroger sur un sujet et que soudain une idée jaillit comme sortie de nulle part, lorsque nous tournons à un endroit sans en avoir eu l'intention préalable et que nous tombons sur une chose qui répond parfaitement à nos attentes... C'est cela être guidé. Mais saviez-vous que nous avons plusieurs guides, de différentes sortes ? Ecouter ses guides, c'est se rendre compte que l'on n'est jamais seul et toujours épaulé ! Suivez vos guides et laissez la magie opérer ! Dans ce cahier : - découvrez quels sont les différents types de guides dont les anges et les ancêtres ! - faites la chasse aux idées reçues ; - testez vos connaissances dans des quiz et des jeux ! - grâce aux exercices, apprenez à reconnaître vos guides et à les écouter ; - apprenez à faire la différence entre votre intuition et l'intervention de vos guides.