Créons le nouveau monde en affaires. Les enjeux en affaires, l'urgence d'agir !

Le monde du travail, tel que nous le connaissons, est en constante évolution et connaîtra un point de bascule important d'ici les prochaines années. Pour cela, il se vit de la déconstruction des illusions que nous avons créées à partir de nos fausses identités, de nos croyances qui ont fait du monde du travail un monde de paraître. Ce que nous avons cru comme étant la vérité en entreprise est présentement remis en question par les différents défis qui se pointent (crise de la COVID-19, pénurie de main-d'oeuvre, manque de ressources premières, hausse fulgurante des épuisements professionnels, etc.). Malgré ce chaos, une transformation de votre leadership s'opère (à la condition, bien sûr, de l'accueillir). Tout ce qui se passe à l'extérieur de vous est une opportunité de changements, de remises en question, d'élévation. Les occasions de vous élever en tant que gestionnaire sont présentes, et ce, pour encore quelque temps. Lâcher prise est un terme très à la mode dans ces circonstances, mais nous oublions que cet état d'être est le résultat d'un chemin parcouru qui nous invite à vivre les défis avec un regard détaché des situations chaotiques. Et vous, comment désirez-vous vivre cette évolution dans votre organisation - dans la réticence ou dans l'acceptation ?