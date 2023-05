Spiritualité et Civilisation. A la découverte de l'homme transrationnel

Cet ouvrage nous fait redécouvrir la spiritualité en tant que cheminement et pratiques personnelles en vue d'atteindre un niveau supérieur de conscience et de sagesse. L'auteur y présente différentes voies et traditions comme le Taoïsme ou la Kabbale qui peuvent servir de guides en vue d'une démarche non-dogmatique dans le but d'arriver à un tel niveau. Il cherche à identifier si la démarche intérieure peut s'inscrire dans le cadre d'une refonte de nos paradigmes civilisationnels. Autrement dit, peut-on passer du dedans au dehors en vue de rendre le monde meilleur, plus solidaire, plus respectueux de la Nature ? Cette partie aborde donc la finalité matérielle, économique et sociale de la civilisation, ce qui peut paraître paradoxal après avoir démontré que l'humanité ne peut progresser que par la voie spirituelle. En réalité, matière et esprit, corps et âme sont liés. En montrant que les décisions prises lors des rencontres internationales ne suffisent pas, l'auteur insiste sur le fait que chacune et chacun doit participer à l'effort pour une prise de conscience qui prendra sa source dans la transformation intérieure.